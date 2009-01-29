Управление заявками абонентов КТВ

Требуется написать программу расчета стоимости шкафов-купе для размещения на сайте. Пример - http://mebelshop.ru/studio/in_ren_i.html. Интересует стоимость и сроки изготовления.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Субъекты использующие ПО/Функциональность при совершении ими операций
1.Диспетчера/Прием исходных данных по заявке, автоматическая подстановка времени совершения действия (у всех агентов и всегда)
2.Радиомонтеры/Получение SMS-уведомлений при поступлении заявок соответствующих их функционалу, самостоятельный доступ к этим заявкам через персональные WAP страницы, подтверждение приёма, простановка результата выполнения после завершения действия, выгрузка статистики по видам выполненных заявок и по типам их завершения за неделю за месяц.
3.Сборщики абонплаты/подача сокращенных заявок для последующей доработки диспетчером через WAP(GPRS) подключение (например ввод телефона клиента и предпологаемый тип заявки), выгрузка статистики по видам принятых заявок и по типам их завершения за неделю за месяц.
Дополнительная функциональность:
1.Администраторская выгрузка всех накопленных по каждой заявке данных в ЕКСЕЛЬ для статистической обработки и анализа,
2 автоматическая отправка SMS уведомлений клиентам после приёма заявки, назначения радиомонтера, и выполнения заявки.
3 Отправка SMS уведомлений администратору при непередаче заявки монтеру более 3х часов после её принятия, при недоработки диспетчером усеченной заявки от сборщика в течении 1-го часа, при невыполнении заявки более 2-х суток после её принятия, при постановке монтером вида завершения "невозможно выполнить"
3. Связь ПО с существующей базой данных абонентов для получения отчетов различными субъектами о
- действующих абонентах по адресу с балансом платежей/абоненетах чей баланс отрицателный(должников)
- отключенных абонентах
- о выявленных самовольных подключениях (их предварительная фиксация осуществляется в новом ТО)
Данный перечень функциональности не является конечным, как и цена! Контактный тел: 89222122360 Андрей
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