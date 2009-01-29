Программа на Делфи+MS SQL

Нужно программа учета прохождения порученных заданий подчиненным

Ну как у секретаря есть карточная система - там вноситься задача, срок ее исполнения перед совещанием (планеркой) секретарша пролистывает все карточки и держит на контроле все задания и докладывает начальству.

Вот, скажем, зам. директор направил мне приказ какой-нить сроком выполнить да 1 февраля. Я пишу на нем резолюцию и передаю прказ на исполнение СВОЕМУ подчиненному. И срок ему назначаю до 25 января и т.д.

Прогу должна состоять из клиенткой проги на делфи, через которую начальник вводит документ и ставит его на контроль (кому отдан и срок выполнения). Этот документ может переназначиться подчиненным другому ЕГО подчиненному

Т.е. в итоге программа должна автоматизировать программу секретаря по контролю делопроизводства

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