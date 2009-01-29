Программа на Делфи+MS SQL

Распознавание образов. Интересуют только люди с опытом, которые имеют свои наработки или долгое время плотно интересовались аналогами open-сорсовыми.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно программа учета прохождения порученных заданий подчиненным
Ну как у секретаря есть карточная система - там вноситься задача, срок ее исполнения перед совещанием (планеркой) секретарша пролистывает все карточки и держит на контроле все задания и докладывает начальству.
Вот, скажем, зам. директор направил мне приказ какой-нить сроком выполнить да 1 февраля. Я пишу на нем резолюцию и передаю прказ на исполнение СВОЕМУ подчиненному. И срок ему назначаю до 25 января и т.д.
Прогу должна состоять из клиенткой проги на делфи, через которую начальник вводит документ и ставит его на контроль (кому отдан и срок выполнения). Этот документ может переназначиться подчиненным другому ЕГО подчиненному
Т.е. в итоге программа должна автоматизировать программу секретаря по контролю делопроизводства
ICQ: 380945346
- Похожие заказы
- Прикладное ПО7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется написать робот, для работы с офф-лайн программой. Подробности напишу в личку.Прикладное ПО22 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Утилита должна делать автоматически следующие команды из Paint 1) Рисунок -> Растянуть/Наклонить (CTRL + W) (параметр растяжения указываем в файле настроек) 2) Рисунок -> Отразить/Повернуть (CTRL + R) (автоматом поворачивать на 90 градусов - или не ...Завершен15 лет назад
- $25
Необходимы парсеры сайтов,поиск и сохранение данных в формате ексельПрикладное ПО11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Субъекты использующие ПО/Функциональность при совершении ими операций 1.Диспетчера/Прием исходных данных по заявке, автоматическая подстановка времени совершения действия (у всех агентов и всегда) 2.Радиомонтеры/Получение SMS-уведомлений при поступлении заявок соответствующих их функционалу, самостоятельный доступ к этим заявкам ...Прикладное ПО17 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется написать программу расчета стоимости шкафов-купе для размещения на сайте. Пример - http://mebelshop.ru/studio/in_ren_i.html. Интересует стоимость и сроки изготовления.Прикладное ПО26 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть программа - http://forum.skype.com/index.php?showtopic=88055 Она написана на Visual Basic 6.0 Необходимо декомпилировать ее и получить работающий исходник на Visual Basic или Visual C++. Либо можно декомпилировать аналогичную программу - http://forum.skype.com/index.php?showtopic=195561 Смысл задачи - сделать приложение, позволяющее запустить несколько копий ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравтсвуйте! Нужно разработать 2 программки на C#. Программки простенькие, для профи не составит труда их написание, имхо. Смотрите аттач. Пишите стоимость и сроки.Завершен15 лет назад
- $100
SmartCopyЗавершен15 лет назад
- $30
Есть программа (с исходниками) написанная на языке ФОРТРАН. Программа для нахождения корней уравнений. Уравнение задается пользователем. Кроме поиска корней есть возможность задавать диапазон поиска корней и т.п. Задача: необходимо написать аналогичную программу на Дельфи. ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт15 лет назад