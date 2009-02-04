Простая программа

Требуется написать простую программу на любом языке со следующими функциями:

- программа должна выводить заданное изображение при подводе курсора к границе экрана;

- в программе должна быть функция выбора изображения для каждой из 4-х границ экрана;

- размер выводимого изображение должен настраиваться в опциях;

- изображение должно исчезать при отходе курсора от границы экрана;

- программа должна уметь сворачиваться в трей.

Программа задумана для широкого использования, поэтому предлагается на выбор либо денежное вознаграждение, либо присутствие ссылки на любой сайт автора в программе на видном месте.

Указывая ICQ, пишите пожалуйста время, в которое вам можно писать.