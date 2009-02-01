Программа расчета стоимости дверей на сайт

Необходимо выполнить решение, способное искать заданный обьект на фотографии и накладывать его на 3d модель. Например- фотографии телефона с 4 сторон накладываем на болванку этого телефона. Необходимо качество наложения! Рассматриваем только опытных, порядочных специалистов в данной области. ...
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Есьт сайт, www.alekmo.ru, написанный на чистом html, необходимо написать программу рассчета по формуле, рассчитывающую стоимость дверей.
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