Поиск заданного обьекта на фотографии

Необходимо выполнить решение, способное искать заданный обьект на фотографии и накладывать его на 3d модель.

Например- фотографии телефона с 4 сторон накладываем на болванку этого телефона. Необходимо качество наложения!

Рассматриваем только опытных, порядочных специалистов в данной области. Присылайте Ваше портфолио и примерную цену за этот проект+ сроки. Подробности тем, кто выиграет конкурс.