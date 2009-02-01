Поиск заданного обьекта на фотографии

Распознавание образов. Интересуют только люди с опытом, которые имеют свои наработки или долгое время плотно интересовались аналогами open-сорсовыми.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить решение, способное искать заданный обьект на фотографии и накладывать его на 3d модель.
Например- фотографии телефона с 4 сторон накладываем на болванку этого телефона. Необходимо качество наложения!
Рассматриваем только опытных, порядочных специалистов в данной области. Присылайте Ваше портфолио и примерную цену за этот проект+ сроки. Подробности тем, кто выиграет конкурс.
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