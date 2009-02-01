Разработка ПО для музыкального киоска

Необходимо разработать софт для музыкального киоска.

Требуется лишь проигрывание мр3 и примитивный юзер-интерфейс:

предполагается полноэкранное приложение с цветными кнопочками, фоновым рисунком. Юзер выбирает песни из предложенных (простенькое дерево: стили - группы - песни).

Также админский вариант интерфейса, где можно будет указывать стоимость конкретной композиции.

Возможность изменения громкости проигрывания. Возможность заказа нескольких песен подряд.

Добавление новых песен - просто кинул в соотв. каталог и всё, группа и название песни - из тегов.

На киоске стоит win XP, ещё придётся общаться с купюроприёмником (но он умный, знает rs232 :).

Пишите ориентировочную цену.

Сроки исполнения порядка месяца-двух.

Желательно сопровождение (добавление каких-нибудь новых фич в будущем)