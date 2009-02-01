Нужна программа-сортировщик списка сайтов.

На "входе" - список сайтов в текстовом формате (*.txt)

На "выходе" - список сайтов в Excel'евском формате *.csv

Уточнение - программа должна по очереди опрашивать сайты и сортировать список по полученной при опросе информации.

Операционная система - windows (98, XP, Vista)

Дополнительные пожелания :

защита от несанкционированного распространения с привязкой к железу.

Подробнее в приложенном Описании.

Пишите цену и сроки для двух вариантов программы:

1. Free version

2. Commercial version (c дополнительными пожеланиями)

Оставляйте предложения только после ознакомления с Описанием.