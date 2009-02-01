Нужна программа-сортировщик списка сайтов

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки475 просмотров
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Нужна программа-сортировщик списка сайтов.

На "входе" - список сайтов в текстовом формате (*.txt)

На "выходе" - список сайтов в Excel'евском формате *.csv

Уточнение - программа должна по очереди опрашивать сайты и сортировать список по полученной при опросе информации.

Операционная система - windows (98, XP, Vista)

Дополнительные пожелания :

защита от несанкционированного распространения с привязкой к железу.

Подробнее в приложенном Описании.

Пишите цену и сроки для двух вариантов программы:

1. Free version

2. Commercial version (c дополнительными пожеланиями)

Оставляйте предложения только после ознакомления с Описанием.

15 лет назад
Respondent
Андрей 
53 годаМолдова
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Viteef
NaN летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$120
21 день
Хорошо поработали в течении месяца. Приятно удивила 10% надбавка к оплате :) Надеюсь, будем сотрудничать дальше.
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