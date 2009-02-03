Expert Advisor на основе Neuro Net Forex

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки199 просмотров
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Ищу программистов MT4 имеющих опыт с нейро сетями и облачными вычислениями

15 лет назад
joboffer2007
Offer 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
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