Expert Advisor на основе Neuro Net Forex

Здраствуйте, уважаемые фрилансеры. Я хотела бы узнать сколько может стоить программа для создания электронных книг с возможностью приклепления видео, слайд-фильмов, или может у кого то есть готовые разработки. Можно в личку -рассмотрю любые предложения. Дополнение: программа предусмотрена ...