ПО для брокера форекс

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Программа должна копировать торговые ордера с одного или нескольких Mt4 – MetaTrader 4 Client на другой/другие
A. Мы задаём список разрешенных торговых инструментов для данного счёта. Если торговая операция сделана по торговому инструменту, которого нет в списке, действие не копируется
B. Мы задаём торговый объём для данного счёта, а также возможно для отдельных торговых инструментов этот объём будет разным. Объём копируемой сделки будет умножаться на заданый коэфициент.
C. Мы задаём максимально допустимый стоп лосс. Если в копируемой сделке нет стоп лосса, или он больше предустановленой величины, на копируемой сделке ставится стоп лосс предустановленой величины.
D. Мы задаём максимально возможное отклонение от цены. Если возможно копировать сделку с меньшим отклонением она копируется, если нет не копируется
E. Любая комбинация приемников и источников
F. Количество Мт4-приемников неограниченно
G. Объем лотов в Мт4-приемнике должен задаваться вручную
H. МТ4-источник находится на одном компьютере с МТ4-приемником
I. Система предлагает ордер человеку и требует подтверждения, если сделка не прошла – перекотировка
4a. Полностью автоматическая система Опция - допустимое отклонение от цены, при котором исполняется ордер
4б. Подтверждения для человека в 2 видах: 1 на всех и 1 на каждую платформу
J. Установка объёма на каждом мт4 приемнике отдельно.
K. Лог файл операций скрипта
Mt4 – MetaTrader 4 Client. Может быть скачан у любого форекс брокера, например http://alpari.ru/files/mt4setup.exe
Руководство пользователя http://alpari.ru/ru/userguide/
Каждый торговый ордер состоит из следующих параметров:
1. торговый Инструмент
2. направление
3. объём
4. стоп лосс
5. тейк профит
6. цена исполнения
Вы смотрите на тоговый терминал для торговли на рынке форекс
На этом рынке торгуют валютными парами т.е. евро против доллара, йена против франка и так далее
Торговая операция совершается путём размещения торгового ордера
Торговый ордер бывает 2 типов: рыночный и отложенный
Если ордер рыночный, то он исполняется немедленно по текущей цене. Отложенный ордер исполняется при наступлении указаной в нём цены
Каждый торговый ордер состоит из следующих параметров:
1. торговый Инструмент
2. направление
3. объём
4. стоп лосс
5. тейк профит
6. цена исполнения
• MetaTrader состоит из нескольких элементов:
• главное меню программы;
• панели инструментов;
• окно «Обзор рынка» («Market Watch»);
• окно «Навигатор» («Navigator»);
• окно графика;
• окно «Терминал» («Terminal»).
В окне «Терминал» Вы получаете доступ к истории торговых и неторговых (внесение/снятие денег) операций, а также к открытым позициям и ордерам.
Все АКТИВНЫЕ ОРДЕРА отображаются трейдера отображаются в вкладке ТОРГОВЛЯ (см. скриншот)
Все старые ордера отображаются во вкладке История счёта
То есть, чтобы посмотреть что сейчас делает трейдер, нужно войти во вкладку ТОРГОВЛЯ
Чтобы посмотреть что он делал нужно войти во вкладку История счёта
ТАКЖЕ посмотрите следующие пункты в http://alpari.ru/ru/userguide/
• Открытие закрытие позиции
• Выставление — модификация — удаление Stop Loss и Take Profit ордеров
• Выставление — модификация — удаление отложенных ордеров
• Закрытие позиции по трейлинг стопу
• Быстрый доступ к возможностям программы через «Навигатор»
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