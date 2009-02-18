Разработка веб сайта для танго вечеров -Несколько стандартных разделов- информация, новости, галерея… -Система резервации места на определенную дату -Система оплаты с помощью ВИЗА карт -Партнерская система- партнеры должны видеть сколько человек которые пришли от них зарезервировали место Люди которые идут ...