Разработка веб сайта для танго вечеров -Несколько стандартных разделов- информация, новости, галерея… -Система резервации места на определенную дату -Система оплаты с помощью ВИЗА карт -Партнерская система- партнеры должны видеть сколько человек которые пришли от них зарезервировали место Люди которые идут ...
- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим советник, который бы выдавал звуковой сигнал при пересечении индикатором определенного уровня. Уже имеется подобный советник, который нужно доработать.Закрыт14 лет назад
Платформа для связи с Currenex API через FIX engine http://www.quickfixengine.org/Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно перерисовать рисунок в формат 40 (ширина) на 70 (высота) см. То что выше текста.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо написать программу, которая бы перезапускала MetaTrader 4 Client при возникновении проблем. MetaTrader 4 Client это программа для осуществления торговли на Форекс. Очень часто программа теряет связь со своими серверами, и появляются ошибки другого ...Завершен14 лет назад
Удаленный сотрудник для разработок на VBA, MQL4 и разработок баз данных. Предпочтительно женщина. MQL4 это простой мини-язык на базе C++ и лёгок в усвоении. Для проекта требуется разработать большое кол-во софта, работы на 2-3 месяца. Оплата ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать простенький блог с минимум функций, либо добавить его в наш существующий сайт в новый разделСайты «под ключ»15 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть макрос для Excel 2003, к нему нужно добавить 1 функцию расчёта параметра по выборке данныхЗавершен15 лет назад
[email protected] Skype: vsevolod_g ICQ: 474197763 Программа должна копировать торговые ордера с одного или нескольких Mt4 – MetaTrader 4 Client на другой/другие A. Мы задаём список разрешенных торговых инструментов для данного счёта. Если торговая операция сделана по торговому инструменту, ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад