vsevolod

Всеволод Гречанюк vsevolod

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание сайта

    Разработка веб сайта для танго вечеров -Несколько стандартных разделов- информация, новости, галерея… -Система резервации места на определенную дату -Система оплаты с помощью ВИЗА карт -Партнерская система- партнеры должны видеть сколько человек которые пришли от них зарезервировали место Люди которые идут ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Советник на MQL для MetaTrader4

    Необходим советник, который бы выдавал звуковой сигнал при пересечении индикатором определенного уровня. Уже имеется подобный советник, который нужно доработать.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Софт для перезагрузки MetaTrader 4 Client

    Необходимо написать программу, которая бы перезапускала MetaTrader 4 Client при возникновении проблем. MetaTrader 4 Client это программа для осуществления торговли на Форекс. Очень часто программа теряет связь со своими серверами, и появляются ошибки другого ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • VBA, MQL4, базы данных

    Удаленный сотрудник для разработок на VBA, MQL4 и разработок баз данных. Предпочтительно женщина. MQL4 это простой мини-язык на базе C++ и лёгок в усвоении. Для проекта требуется разработать большое кол-во софта, работы на 2-3 месяца. Оплата ...

    VBA
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • ПО для брокера форекс

    [email protected] Skype: vsevolod_g ICQ: 474197763 Программа должна копировать торговые ордера с одного или нескольких Mt4 – MetaTrader 4 Client на другой/другие A. Мы задаём список разрешенных торговых инструментов для данного счёта. Если торговая операция сделана по торговому инструменту, ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
el_inteligente
Анатолий 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Софт для перезагрузки MetaTrader 4 Client
К сожалению давно не заходил на сайт. Не помню, насколько хорошее было наше взаимодействие с данным заказчиком. Поэтому подарю положительный отзыв.
Работа сделана быстро и качественно. Без претензий
Ответный отзыв
luboffke
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Перерисовать рисунок
Отличный заказчик. Четко ставит цели, доходчиво объясняет то, что хочет получить. Работа прошла быстро и с положительными эмоциями. Оплата также вовремя и в полном размере . Приятно с вами работать :-)
Работой доволен, без претензий
Ответный отзыв
alyon_ka
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
15 лет назад
Доработать макрос для Excel 2003
Хороший заказчик - будем сотрудничать.
Нет претензий. Дешёво, качественно и быстро.
Ответный отзыв