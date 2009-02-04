Нужна прога Оповещатель событий Вконтакте.ру Поддерживаемые функции. Оповещения событий: -Новые сообщения -Добавляется друг -УДАЛЯЕТСЯ ДРУГ -Отметка на фото -Отметка на видео -Отметка на стене -Новые группы -Новые мнения чтобы постоянно висела на компе в трее, с инсталляцией.
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Добрый день
Нужен специалист по Visual Basic
Необходимо сделать скрипт сортировки и вывода на печать в Excel
Обрщаться ТОЛЬКО в аську 483578032 или на мыло [email protected]
ЛСигнорятся
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