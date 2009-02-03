Консультации по локализации Мозилы

Есть потребность первести мазилу на еще один язык, необходимо чтобы специалист имеющий за плечами подобный опыт консультировал бы команду, от начального этапа. до завершения проекта. Желательно приблизительный расчет времени на локализацию браузера, а также список специалистов участие которых необходимо в реализации.