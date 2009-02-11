Работа с Excel

Нужна прога Оповещатель событий Вконтакте.ру Поддерживаемые функции. Оповещения событий: -Новые сообщения -Добавляется друг -УДАЛЯЕТСЯ ДРУГ -Отметка на фото -Отметка на видео -Отметка на стене -Новые группы -Новые мнения чтобы постоянно висела на компе в трее, с инсталляцией.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Небольшая программа
Режим 1:
на входе файл экселя, на выходе листы в CSV
Режим 2:
на входе лист в CSV, на выходе файл экселя
- Похожие заказы
- $50Прикладное ПО27 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо написать калькулятор (базовый, без инженерных заморочек, инсталлируемый), содержащий предопределённые ошибки: зависящие от окружения, мемори лики, тормоза в определённых местах, необработку конкретных цифр и т.д. Всего порядка 15 ошибок. Задача срочная (срок разработки по результатам ...Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $10000
Необходимо выполнить решение, способное искать заданный обьект на фотографии и накладывать его на 3d модель. Например- фотографии телефона с 4 сторон накладываем на болванку этого телефона. Необходимо качество наложения! Рассматриваем только опытных, порядочных специалистов в данной области. ...Прикладное ПО15 заявокЗакрыт15 лет назад
Ищу программистов MT4 имеющих опыт с нейро сетями и облачными вычислениямиПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
[email protected] Skype: vsevolod_g ICQ: 474197763 Программа должна копировать торговые ордера с одного или нескольких Mt4 – MetaTrader 4 Client на другой/другие A. Мы задаём список разрешенных торговых инструментов для данного счёта. Если торговая операция сделана по торговому инструменту, ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день всем. Нужна помощь в написании программы для диплома - ибо горит, а у меня что-то не очень получается. Кратко суть программы - имеем чёрно-белую картинку 256 бит глубина цвета. Необходимо эту картинку сжать - ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Есьт сайт, www.alekmo.ru, написанный на чистом html, необходимо написать программу рассчета по формуле, рассчитывающую стоимость дверей.Прикладное ПО37 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать софт для музыкального киоска. Требуется лишь проигрывание мр3 и примитивный юзер-интерфейс: предполагается полноэкранное приложение с цветными кнопочками, фоновым рисунком. Юзер выбирает песни из предложенных (простенькое дерево: стили - группы - песни). Также админский вариант интерфейса, где ...Прикладное ПО23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здраствуйте, уважаемые фрилансеры. Я хотела бы узнать сколько может стоить программа для создания электронных книг с возможностью приклепления видео, слайд-фильмов, или может у кого то есть готовые разработки. Можно в личку -рассмотрю любые предложения. Дополнение: программа предусмотрена ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна программа-сортировщик списка сайтов. На "входе" - список сайтов в текстовом формате (*.txt) На "выходе" - список сайтов в Excel'евском формате *.csv Уточнение - программа должна по очереди опрашивать сайты и сортировать список по полученной ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт15 лет назад