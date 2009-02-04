Переделать с Delphi на PHP

Среда разработки исходной программы - Delphi 7

Необходимо разработать веб-приложение на основе Win32-приложения, исходники на Delphi имеются.

Все что есть в готовой программе (исходники прилагаются) необходимо перенести в Web приложение (сделать интерфейс, функционал), чтобы все это работало из Internet.

В базе данных уже существуют записи, их необходимо оставить (оставить как есть или перевести в другой формат) для использования в приложении. Для обозрения выкладываю не все, только малую часть. Плюс ко всему программа на основе имеющихся данных вставляет некоторые значения в wordовские шаблоны, на выходе нужно получить документы.

Жду от вас цену и сроки.

В папке Components - библиотека EhLib - набор визуальных компонентов для работы с БД. Используется в программе.

Для работы нужно создать алиас с именем ctb2006, который должен указывать на папку \tables

Архив выкладываю сюда: [deleted]

Upd: Прошу меня извинить - проект не состоится.