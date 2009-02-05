Требуется разработать Античит .DLL

Функции:

1. Блокировка измения процесса в памяти(тоесть полное "покрытие процесса" чтобы никто и ничто не могло внедрится)

2. Блокировка Speed-Hack(увеличение программно скорости системы ==> скорости игры)

3. Перед запуском самой игры - сплеш скрин где будет мой рисунок, скину по аське исполнителю

Так же от вас потребуется прикрепить эту .DLL к моему лаунчеру игры

icq - 334417845