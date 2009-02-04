Нужна следующая программа:

Формирование 3D сцены.Разработать диалоговую программу формирования и редактирования 3D сцены из объектов,заданных в виде полигональной модели и дерева построения.(Управление объектами:индивидуальные для объекта сдвиг,вращение,масштабирование на каждом уровне иерархии вложений тел.) Модель должна отображаться в виде каркаса получаемой сцены в параллельной проекции.

Программа на Делфи (или С++) + Opengl

ICQ: 380945346

срок 3 дня