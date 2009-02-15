Импорт данных в 1С Бухгалтерия 8.0

Добрый день.

1) Организовать импорт документов в 1С из экселевских файлов, приходные-расходные накладные и номенклатура.

2) Настроить 1С так что бы карточка товара имела больше параметров и значений (под специфику автозапчастей)

3) Требуется обновить платформу до самой последней версии (прога лицензионная с ключем).

Ну и немного объяснений по паре простых вопросов...