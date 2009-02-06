Система управления mp3 с пультa Wii-mote

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Создание программы управления вопроизведением звуковых файлов в реальном масштабе времени. Программа в качестве источника получает файлы в фомате mp3 и сигналы с пульта(ов) управления Wii-mote (сигналы с пространственных датчкиов, сигналы о нажатых клавишах). В зависимости от выбраного алгоритма обработки варьируется звучание: темп, тональность, громкость и т.п..

15 лет назад
manicmaze
Masha Manicmaze 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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