Система управления mp3 с пультa Wii-mote

Добрый день. 1) Организовать импорт документов в 1С из экселевских файлов, приходные-расходные накладные и номенклатура. 2) Настроить 1С так что бы карточка товара имела больше параметров и значений (под специфику автозапчастей) 3) Требуется обновить платформу до самой последней ...
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Создание программы управления вопроизведением звуковых файлов в реальном масштабе времени. Программа в качестве источника получает файлы в фомате mp3 и сигналы с пульта(ов) управления Wii-mote (сигналы с пространственных датчкиов, сигналы о нажатых клавишах). В зависимости от выбраного алгоритма обработки варьируется звучание: темп, тональность, громкость и т.п..
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