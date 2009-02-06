Парсер IP адресов

Задача - разложить IP адреса по странам.

Алгоритм - пусть есть начало отсчета, допустим 55.55.55.0

Получаем страну:

whois 55.55.55.0 | grep Country:

Country: US

Получаем список IP:

whois 55.55.55.0 | grep CIDR:

CIDR: 55.0.0.0/8

Соответственно в файл US должна быть добавлена строка 55.0.0.0/8

Работать это все будет на linux, так что Вам надо иметь где-то доступ к нему, чтоб разрабатывать и тестировать парсер