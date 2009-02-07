Доработки и модификация библиотеки ADL.

На условиях удалённой работы приглашаем к сотрудничеству программиста, для доработки и модификации библиотеки ADL ( Archive Decompression Library).

Данная библиотека поддерживает следующие операции с архивами:

¬ просмотр содержимого архива;

¬ распаковка архива;

¬ удаление файлов из архива;

¬ чтение и изменение комментария архива;

¬ изменение атрибутов файла в архиве (имя, дата создания и т.п.);

Должна поддерживать форматы архивов, всех версий:

TAR,GZIP,BZIP2,ACE,UPX,ASPACK,PECompact,FSG.

В ADL должны поддерживатся не только обыкновенные архивы, но и exe-packer'ы – архивы, упаковывающие исполняемые файлы с их последующей распаковкой «на лету» - UPX, ASPACK, PECompact, FSG.

Обязательные требования к библиотеке:

¬ Высокая переносимость.

¬ Высокая стабильность.

¬ Экономия стека и оперативной памяти.

¬ Корректная работа распакованных exe-файлов.

Требования к кандидату:

- хорошее знание С, С++

- дизассемблирования программ(упаковщиков)

- знание стандартов ISO/IEC 9945-1,ANSI X.503-1989,ANSI/IEEE Std 1003.1,

- знание OS Windows NT/2000/XP/2003, FreeBSD, OpenBSD, Linux, AIX

Кандидат должен находиться на Украине. Желательно в Киеве.