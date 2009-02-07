Доработки и модификация библиотеки ADL.

Добрый день. 1) Организовать импорт документов в 1С из экселевских файлов, приходные-расходные накладные и номенклатура. 2) Настроить 1С так что бы карточка товара имела больше параметров и значений (под специфику автозапчастей) 3) Требуется обновить платформу до самой последней ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На условиях удалённой работы приглашаем к сотрудничеству программиста, для доработки и модификации библиотеки ADL ( Archive Decompression Library).
Данная библиотека поддерживает следующие операции с архивами:
¬ просмотр содержимого архива;
¬ распаковка архива;
¬ удаление файлов из архива;
¬ чтение и изменение комментария архива;
¬ изменение атрибутов файла в архиве (имя, дата создания и т.п.);
Должна поддерживать форматы архивов, всех версий:
TAR,GZIP,BZIP2,ACE,UPX,ASPACK,PECompact,FSG.
В ADL должны поддерживатся не только обыкновенные архивы, но и exe-packer'ы – архивы, упаковывающие исполняемые файлы с их последующей распаковкой «на лету» - UPX, ASPACK, PECompact, FSG.
Обязательные требования к библиотеке:
¬ Высокая переносимость.
¬ Высокая стабильность.
¬ Экономия стека и оперативной памяти.
¬ Корректная работа распакованных exe-файлов.
Требования к кандидату:
- хорошее знание С, С++
- дизассемблирования программ(упаковщиков)
- знание стандартов ISO/IEC 9945-1,ANSI X.503-1989,ANSI/IEEE Std 1003.1,
- знание OS Windows NT/2000/XP/2003, FreeBSD, OpenBSD, Linux, AIX
Кандидат должен находиться на Украине. Желательно в Киеве.
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