Копировальщик описаний(Notes Grabber)

Notes Grabber

Необходимо создание программы, которое будет копировать Описания процессов из существующего приложения, в текстовые файлы.

Программа должна

1.Автоматически открывать нужное приложение.

2.Переместить фокус на определенный listbox.

3.Упорядочить данные в нем по убыванию используя первую колонку listbox.

4. Переместить курсор на первую строку listbox

5. Кликнуть на ней.

6.Дождаться открытия нового окна связанного с данной строкой(Location).

7. Закрыть окно.

8. Перейти к следующей строке listbox.

9. Повторить пункты 5-8 до нахождения последней строки listbox.

10. Переместиться на первую строку listbox и повторить пункты 5-9.

После исполнения данных функций исходное приложение будет накапливать данные с описанием происходящего с Location.

11. Через определенный промежуток времени(должен вычисляться в зависимости от того сколько времени будет занимать финальное копирование, а оно должно уложиться в ~45 секунд.) нужно прекратить перемещение курсора в первом окне, и по линку находящемуся на одном из окон Location открыть окно с Описаниями происходившего до сих пор с Location.

Оно состоит из следующих контролов –

• Одного combobox содержащего номера Locations

• Одного listbox содержащего названия Processes происходивших на Locaton

• Одного textbox содержащего Notes для конкретного Process.

12 Необходимо переместить курсор и выбрать на первую строку Combobox – All Locations, это вызовет появление всех произошедших за описываемый промежуток времени Processes в соответствующем listbox.

13 Выбрать первую строку listbox, в окне textbox Notes появится описание данного Process.

14 Скопировать его содержание в новый текстовый файл с названием содержащемся в первой строке Notes примерно такого формата

Поместить файл в фолдер, название которого будет браться из парсирования строки названия.

15 Переместить курсор на следующую строку listbox/

16 Повторить пункты 14-15 до достижения последней строки.

17 Закрыть исходное приложение. Это отчистит окно описаний.

18 Повторить пункты 1-17.

19 Раз в сутки каждый фолдер должен быть заархивирован.

Возможно нужно будет создать окно Установок(Settings) которые будут регламентировать какие процессы будут копироваться.

Приложение в обязательном порядке должно копировать все описания процессов которые генерируются на серверах с которых исходное приложение получает информацию.

Примерно так.

Точное тех задание будет выслано после согласования всех деталей исполнения проекта.