Копировальщик описаний(Notes Grabber)

Добрый день. 1) Организовать импорт документов в 1С из экселевских файлов, приходные-расходные накладные и номенклатура. 2) Настроить 1С так что бы карточка товара имела больше параметров и значений (под специфику автозапчастей) 3) Требуется обновить платформу до самой последней ...
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Notes Grabber
Необходимо создание программы, которое будет копировать Описания процессов из существующего приложения, в текстовые файлы.
Программа должна
1.Автоматически открывать нужное приложение.
2.Переместить фокус на определенный listbox.
3.Упорядочить данные в нем по убыванию используя первую колонку listbox.
4. Переместить курсор на первую строку listbox
5. Кликнуть на ней.
6.Дождаться открытия нового окна связанного с данной строкой(Location).
7. Закрыть окно.
8. Перейти к следующей строке listbox.
9. Повторить пункты 5-8 до нахождения последней строки listbox.
10. Переместиться на первую строку listbox и повторить пункты 5-9.
После исполнения данных функций исходное приложение будет накапливать данные с описанием происходящего с Location.
11. Через определенный промежуток времени(должен вычисляться в зависимости от того сколько времени будет занимать финальное копирование, а оно должно уложиться в ~45 секунд.) нужно прекратить перемещение курсора в первом окне, и по линку находящемуся на одном из окон Location открыть окно с Описаниями происходившего до сих пор с Location.
Оно состоит из следующих контролов –
• Одного combobox содержащего номера Locations
• Одного listbox содержащего названия Processes происходивших на Locaton
• Одного textbox содержащего Notes для конкретного Process.
12 Необходимо переместить курсор и выбрать на первую строку Combobox – All Locations, это вызовет появление всех произошедших за описываемый промежуток времени Processes в соответствующем listbox.
13 Выбрать первую строку listbox, в окне textbox Notes появится описание данного Process.
14 Скопировать его содержание в новый текстовый файл с названием содержащемся в первой строке Notes примерно такого формата
Поместить файл в фолдер, название которого будет браться из парсирования строки названия.
15 Переместить курсор на следующую строку listbox/
16 Повторить пункты 14-15 до достижения последней строки.
17 Закрыть исходное приложение. Это отчистит окно описаний.
18 Повторить пункты 1-17.
19 Раз в сутки каждый фолдер должен быть заархивирован.
Возможно нужно будет создать окно Установок(Settings) которые будут регламентировать какие процессы будут копироваться.
Приложение в обязательном порядке должно копировать все описания процессов которые генерируются на серверах с которых исходное приложение получает информацию.
Примерно так.
Точное тех задание будет выслано после согласования всех деталей исполнения проекта.
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