База данных недвижимости: клиенты, объекты. Москва

$1000
Прикладное ПОЗавершен12 заявок502 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создание программы для агентства недвижимости, которая позволит вести корректный и полный учёт объектов и клиентов агентства недвижимости в Московском регионе (станции метро, улицы, дома, города, районы и т.п. должны быть в базе + карта Google maps или аналог для отображения расстояний).

Некоторые наработки можно взять в программах: winner (все данные типа улиц есть + карта встроена); Навигатор; Инфомаклер (хорошая система ведения клиентов).

http://www.1014103.ru/

http://www.r2-navigator.ru/

http://infomakler.ru/

Вот это поможет сильно:

http://vip.osan.ru/info/about.php - надо авторизоваться

http://realtyx.ru/rx/download.htm - в программе реализовано 80% ТЗ, только там по аренде только

Сетевая база данных (локальная сеть, БД хранится на одном компьютере) объектов недвижимости с возможностью поиска, редактирования и добавления новых объектов. C нагрузкой – не менее 15 рабочих мест и 100 записей (добавления и/или редактирования) в сутки.

ТЗ во вложении.

Дополнительно к ТЗ:

- экспорт/ импорт в XLS всех данных;

- система авторизации с разграничением доступа: администратор БД; Администратор; Агент-Пользователь;

- надёжная система защиты от копирования данных;

- масштабирование клиентской части интерфейса для людей со слабым зрением.

Преложения тут: сроки, стоимость, краткие комменты.

Обязательно с вашей стороны Скайп, т.к. будут нюансы, проще голосом решить.

Оплата: WMR, Яндекс.деньги, наличные в Москве, безнал с р/сч ООО.

Срок на всё про всё - 10-15 дней максимум!

Господа, пишите реальные цены. Торговаться не буду, но и откликаться на 1000 то же.

15 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
OldBore
58 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$400
14 дней
Андрей блестяще справился с задачей. Чёткое понимание задач, техзадания, минимум вопросов. Более того, в процессе работы с моей стороны поступило много изменений, связанных уже с коррекцией работы в процессе использования продукта и Андрей всегда ранее срока вносил все изменения. Был предельно вежлив, корректен, пунктуален и был на связи в удобное время. Осталось очень приятное впечатление от совместной работы. Безусловно рекомендую в качестве отличного программиста и куратора аналогичных проектов. Рекомендации дам лично любым удобным способом.
Отличный заказчик. Очень четко представляет, что ему нужно, за сколько времени и за сколько денег. Никаких нареканий.
  • Похожие заказы

  • Paint на Delphi

    $50

    Нужен графический редактор типа Paint написанный на Delphi 7 c комментами в коде что бы смог разобраться Возможности программы: -линии -примитивы(квадрат и тд) -карандаш -кисть -масштаб -заливка -ластик -выделить -вырезать -копировать -вставить и тд. Желательно посмотреть exeшник что бы не платить за непонятно что

    Delphi
    Прикладное ПО22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется программа, обновляющая страницу

    Требуется программка, выполняющая суть следующих действий: Есть сайт, куда я вхожу под своим логином и паролем. Там есть одна-единственная страница, на которую по мере появления поступают заказы. Программа должна с заданной периодичностью обновлять эту страницу (без ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужна прикладная программа по автоматизации

    Нужны 1 или 2 ГОТОВЫЕ программы (ДИПЛОМА) по автоматизации какоо-либо процесса. Т.е. чтобы типа куда-нибудь их можно было внедрить. Комплек должен состоять из: - программа (Делфи или Си++) - база данных (желательно локальная) - пояснительная записка ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приватный проект для MMM_Corp (SD_KTE)

    $320

    Создание программного комплекса SD KTE технологии: - база MySQL - клиент Delphi + исходники сетевая работа с документами, договорами, счетами и т.д. Более подробное ТЗ. высылается дополнительно.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработки и модификация библиотеки ADL.

    $1000

    На условиях удалённой работы приглашаем к сотрудничеству программиста, для доработки и модификации библиотеки ADL ( Archive Decompression Library). Данная библиотека поддерживает следующие операции с архивами: ¬ просмотр содержимого архива; ¬ ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Копировальщик описаний(Notes Grabber)

    Notes Grabber Необходимо создание программы, которое будет копировать Описания процессов из существующего приложения, в текстовые файлы. Программа должна 1.Автоматически открывать нужное приложение. 2.Переместить фокус на определенный listbox. 3.Упорядочить данные в нем по убыванию используя первую колонку listbox. 4. Переместить курсор на ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Система управления mp3 с пультa Wii-mote

    Создание программы управления вопроизведением звуковых файлов в реальном масштабе времени. Программа в качестве источника получает файлы в фомате mp3 и сигналы с пульта(ов) управления Wii-mote (сигналы с пространственных датчкиов, сигналы о нажатых клавишах). В ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Парсер IP адресов

    $100

    Задача - разложить IP адреса по странам. Алгоритм - пусть есть начало отсчета, допустим 55.55.55.0 Получаем страну: whois 55.55.55.0 | grep Country: Country: US Получаем список IP: whois 55.55.55.0 | grep CIDR: CIDR: ...

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Упрощенная физическая модель 2D машины

    Необходима упрощенная физ. модель машины для 2D аркады. Во вложении архив с эмулятором сеги и игрой "микро-машины 2". Там можно поглядеть что требуется в итоге. Основные требования: 1) модель должна быть как можно более простой в вычислительном ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад