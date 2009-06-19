База данных недвижимости: клиенты, объекты. Москва

Требуется создание программы для агентства недвижимости, которая позволит вести корректный и полный учёт объектов и клиентов агентства недвижимости в Московском регионе (станции метро, улицы, дома, города, районы и т.п. должны быть в базе + карта Google maps или аналог для отображения расстояний).

Некоторые наработки можно взять в программах: winner (все данные типа улиц есть + карта встроена); Навигатор; Инфомаклер (хорошая система ведения клиентов).

http://www.1014103.ru/

http://www.r2-navigator.ru/

http://infomakler.ru/

Вот это поможет сильно:

http://vip.osan.ru/info/about.php - надо авторизоваться

http://realtyx.ru/rx/download.htm - в программе реализовано 80% ТЗ, только там по аренде только

Сетевая база данных (локальная сеть, БД хранится на одном компьютере) объектов недвижимости с возможностью поиска, редактирования и добавления новых объектов. C нагрузкой – не менее 15 рабочих мест и 100 записей (добавления и/или редактирования) в сутки.

ТЗ во вложении.

Дополнительно к ТЗ:

- экспорт/ импорт в XLS всех данных;

- система авторизации с разграничением доступа: администратор БД; Администратор; Агент-Пользователь;

- надёжная система защиты от копирования данных;

- масштабирование клиентской части интерфейса для людей со слабым зрением.

Преложения тут: сроки, стоимость, краткие комменты.

Обязательно с вашей стороны Скайп, т.к. будут нюансы, проще голосом решить.

Оплата: WMR, Яндекс.деньги, наличные в Москве, безнал с р/сч ООО.

Срок на всё про всё - 10-15 дней максимум!

Господа, пишите реальные цены. Торговаться не буду, но и откликаться на 1000 то же.