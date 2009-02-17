Требуется программа, обновляющая страницу

Прикладное ПОЗавершен26 заявок471 просмотр
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Требуется программка, выполняющая суть следующих действий:

Есть сайт, куда я вхожу под своим логином и паролем. Там есть одна-единственная страница, на которую по мере появления поступают заказы. Программа должна с заданной периодичностью обновлять эту страницу (без графики и прочего тяжелого мусора) и переходить по вновь появившимся ссылкам, открывая их в новых окнах браузера.

Деятельность эта совершено законная, никакого отношения к веб-серфингу, обману и накрутке не имеет.

Хотелось бы узнать точную стоимость и сроки выполнения. Все комменты жду здесь.

15 лет назад
Ivanov
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Miro-Wind
Павел 
74 годаАвстралия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-3)
15 лет назад
$20
1 день
Несмотря на достаточно юный возраст, Павел - отлично и на профессиональном уровне справился с работой. Рекомендую исполнителя как надежного и приятного в общении.
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