Требуется программа, обновляющая страницу

Требуется программка, выполняющая суть следующих действий:

Есть сайт, куда я вхожу под своим логином и паролем. Там есть одна-единственная страница, на которую по мере появления поступают заказы. Программа должна с заданной периодичностью обновлять эту страницу (без графики и прочего тяжелого мусора) и переходить по вновь появившимся ссылкам, открывая их в новых окнах браузера.

Деятельность эта совершено законная, никакого отношения к веб-серфингу, обману и накрутке не имеет.

Хотелось бы узнать точную стоимость и сроки выполнения. Все комменты жду здесь.