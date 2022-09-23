Нужно оптимизировать сайт 30lenses.com. Цель - вывести мобильную версию в зеленую зону по Google Page Speed, и соответственно исправить все красные показатели по загрузке, которые на скриншоте.

После оптимизации не должен нарушиться существующий функционал, визуал и технические параметры.