Оптимизировать сайт 30lenses.com

$41
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка165 просмотров

Нужно оптимизировать сайт 30lenses.com. Цель - вывести мобильную версию в зеленую зону по Google Page Speed, и соответственно исправить все красные показатели по загрузке, которые на скриншоте.

После оптимизации не должен нарушиться существующий функционал, визуал и технические параметры.

3 года назад
akopianartur95
Артур Акопян 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
187 отзывов(-1)
3 года назад
$41
2 дня
Escrow
Отличный специалист, сделал быстро и качественно. Долго и нудно не могли мне оптимизировать сайт, пока не взялся за это Алексей.
Все хорошо, приятное общение, понятное задание, однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
187 отзывов(-1)
3 года назад

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