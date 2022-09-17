Требуются 10 отзывов в месяц на трех отзовиках: otzovik.com, irecommend.ru и promokodus.com. Рассматриваются два варианта сотрудничества: вы пишите и выкладываете отзывы или берете готовые тексты и только проходите модерацию. Ожидается качественный контент и соблюдение сроков.