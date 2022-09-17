SEO- продвижение

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Закрыт14 заявок604 просмотра

Действующий интернет-магазин на OpenCart есть привязка к Яндекс -вебмастер  ,необходимо убрать критические ошибки- дубли страниц и продвинуть в поиске

Opencart
3 года назад
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Заявки фрилансеров

Ксения
 
21 год
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2 года назад
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Виктор
 
37 лет
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Сергей
 
36 лет
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Илья
 
38 лет
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5 дней назад
43 отзыва
3 года назад
Евгений
 
35 лет
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2 часа назад
27 отзывов
3 года назад
Никита
 
32 года
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месяц назад
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Роман
 
41 год
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день назад
25 отзывов
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Рома
 
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Был
2 года назад
21 отзыв
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Александр
 
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3 года назад
ТОП-10
Поисковые системы (SEO)
Дмитрий
 
44 года
18 лет в сервисе
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Денис
 
33 года
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2 месяца назад
1 отзыв
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Владислав
 
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Евгений
 
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21 минуту назад
17 отзывов
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ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Анатолий
 
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ТОП-5
Поисковые системы (SEO)

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