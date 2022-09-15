Писать отзывы на отзовиках

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Закрыт14 заявок626 просмотров

Нам нужно по 10 отзывов в месяц на каждый сайт:

Готов рассмотреть два варианта сотрудничества:

  • Вы пишите и выкладываете/проходите модерацию
  • Вы берете наши тексты и только выкладываете/проходите модерацию
3 года назад
iredgrey
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Антонина
 
31 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анна
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Светлана
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ира
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Азиза
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгения
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
27 отзывов
3 года назад
Артём
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Алиса
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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