Требуется SEO-продвижение интернет-магазина книг в Яндекс для России, включая Санкт-Петербург и Москву. Учитывается сайт с 500 товарами. Ищем опытного исполнителя с четким предложением по стоимости и срокам работы. Необходима подробная информация о том, что входит в стоимость услуг и продолжительность продвижения.