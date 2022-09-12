Оказать услуги специалиста для продвижения сайта по дизайну интерьеров

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок672 просмотра

Нужен специалист который имеет большой опыт в продвижении Яндекс Директ, ниша дизайн интерьеров в Москве.

для продвижение сайта: Menstroy.ru

Так как последние 3-специалиста не дали абсолютно ни какого результата.

3 года назад
guest_16629624123355
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
42 года
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3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Наира
 
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Артем
 
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2 часа назад
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3 года назад
ТОП-5
Поисковые системы (SEO)
Артем
 
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3 года назад
#1
Поисковые системы (SEO)
Роман
 
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