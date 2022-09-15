Требуется SEO специалист для продвижения сайтов серых тематик в Яндексе. Необходим опыт в получении органического трафика и понимание специфики таких проектов. Ожидается работа по повышению видимости сайтов в поисковых системах.
Нужна SEO-оптимизация сайта
Ранее с сайтом занимались компания и частное лицо, результата не получили. Работали 1,5 года. Сейчас никто сайтом не занимается.
Сайт: https://orehnadom.ru/
В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:
1. Стоимость SEO - продвижения и от чего зависит
2. Список работ
3. Когда будет результат
4. Какие гарантии результата
5. Можно ли платить по факту проделанных работ
6. Рыба договора
7. Ваш телеграм/WatsApp
8. Ссылка на Ваш сайт, если такой имеется
P.S Заявки принимаю до 15:00 15/09/22 (по МСК)
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