Нужна SEO-оптимизация сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок436 просмотров

Ранее с сайтом занимались компания и частное лицо, результата не получили. Работали 1,5 года. Сейчас никто сайтом не занимается.

Сайт: https://orehnadom.ru/

В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:

1. Стоимость SEO - продвижения и от чего зависит

2. Список работ

3. Когда будет результат

4. Какие гарантии результата

5. Можно ли платить по факту проделанных работ

6. Рыба договора

7. Ваш телеграм/WatsApp

8. Ссылка на Ваш сайт, если такой имеется

P.S Заявки принимаю до 15:00 15/09/22 (по МСК)

3 года назад
Veber_Polina
Полина 
23 года
3 года в сервисе
Была
год назад

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