Ранее с сайтом занимались компания и частное лицо, результата не получили. Работали 1,5 года. Сейчас никто сайтом не занимается.

Сайт: https://orehnadom.ru/

В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:

1. Стоимость SEO - продвижения и от чего зависит

2. Список работ

3. Когда будет результат

4. Какие гарантии результата

5. Можно ли платить по факту проделанных работ

6. Рыба договора

7. Ваш телеграм/WatsApp

8. Ссылка на Ваш сайт, если такой имеется

P.S Заявки принимаю до 15:00 15/09/22 (по МСК)