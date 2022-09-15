Требуются 10 отзывов в месяц на трех отзовиках: otzovik.com, irecommend.ru и promokodus.com. Рассматриваются два варианта сотрудничества: вы пишите и выкладываете отзывы или берете готовые тексты и только проходите модерацию. Ожидается качественный контент и соблюдение сроков.
Оптимизимировать, переработать сайт на платформе insales
Я сделал сайт самостоятельно на платформе Insales. Но в данный момент не располагаю достаточными знаниями и временем для его улучшений, а они очень требуются для корректной работы. Сайт связан с системой "мой склад". Требуется анализ, предложения по переработке сайта и воплощение в жизнь.
как минимум нужно проработать дизайн, настроить систему платежей, корректную работу со сдэк и почтой, переработать SEO, посчитать необходимость контекстной рекламы, настроить правильность отображения скидок и правильность формирования заказов при передачи их в "мой склад". Адрес сайта www.lashexpress.ru
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