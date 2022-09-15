Я сделал сайт самостоятельно на платформе Insales. Но в данный момент не располагаю достаточными знаниями и временем для его улучшений, а они очень требуются для корректной работы. Сайт связан с системой "мой склад". Требуется анализ, предложения по переработке сайта и воплощение в жизнь.

как минимум нужно проработать дизайн, настроить систему платежей, корректную работу со сдэк и почтой, переработать SEO, посчитать необходимость контекстной рекламы, настроить правильность отображения скидок и правильность формирования заказов при передачи их в "мой склад". Адрес сайта www.lashexpress.ru