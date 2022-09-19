SEO-просування блогу

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Закрыт15 заявок5066 просмотров

Потрібно прокачати блог (не поспішаючи). 

Блог створений півроку тому на окремому піддомені на WordPress (основному домену вже 15 років).

Тематика - освіта.

Що потрібно робити:

--- внутрішнє СЕО ---

1. Пошук нових тем для блогу

2. Написання ТЗ для статей (експерти по написанню статтей вже є)

3. Контроль розміщення статей (люди які публікуватимуть на сайті також є)

4. Рекомендації по коригуванню метаданих.

--- зовнішнє СЕО ---

1. Підбір майданчиків для розміщення СЕО-статей зі зворотніми посиланнями

2. Написання ТЗ для статей

3. Розміщення статей на майданчиках (на це окремий бюджет)

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