Ищется исполнитель для размещения отзывов на тематических площадках отзовиков. Необходимо создать уникальные емейлы для каждого автора отзыва и публиковать 1-3 отзыва в день. Важно иметь опыт обхода проверок площадок и использовать ВПН для обеспечения уникальности адресов. Сотрудничество долгосрочное, подробности и список площадок будут предоставлены.
SEO-просування блогу
Потрібно прокачати блог (не поспішаючи).
Блог створений півроку тому на окремому піддомені на WordPress (основному домену вже 15 років).
Тематика - освіта.
Що потрібно робити:
--- внутрішнє СЕО ---
1. Пошук нових тем для блогу
2. Написання ТЗ для статей (експерти по написанню статтей вже є)
3. Контроль розміщення статей (люди які публікуватимуть на сайті також є)
4. Рекомендації по коригуванню метаданих.
--- зовнішнє СЕО ---
1. Підбір майданчиків для розміщення СЕО-статей зі зворотніми посиланнями
2. Написання ТЗ для статей
3. Розміщення статей на майданчиках (на це окремий бюджет)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать рекламную кампанию в Google для одностраничного сайта косметической компании. Учитывая небольшой бюджет (10 у.е в день), требуется создать несколько групп объявлений. Ожидается результативность, размер оплаты будет зависеть от успешности выполнения задачи. Открыты к новым идеям для эффективного продвижения.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется устранить критические ошибки, такие как дубли страниц, в действующем интернет-магазине на OpenCart. Необходимо также продвинуть сайт в поисковых системах, оптимизировав его для Яндекс.Вебмастера.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется SEO специалист по Google для сайта fnkc-fmba.ru. Ищем уверенного в своих силах профессионала, готового подписаться под KPI. Ожидаем серьезного подхода и возможность долгосрочного сотрудничества. Нужен опытный специалист, который не боится ответственности за результаты.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется опытный специалист по SEO для продвижения сайтов черных тематик в Яндексе. Необходимы знания и практический опыт работы с подобными проектами, чтобы вывести сайты в ТОП выдачи.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо продвинуть мобильное приложение на iOS в AppStore, ориентируясь на англоязычных пользователей. Требуется использовать официальные методы для увеличения скачиваний и повышения рейтинга приложения. Также важна проработка вопросов монетизации. Ожидается комплексный подход к продвижению.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется оптимизация и переработка сайта на платформе Insales. Необходимо провести анализ текущего состояния, улучшить дизайн, настроить систему платежей и обеспечить корректную работу с доставкой. Также требуется переработка SEO, оценка необходимости контекстной рекламы и настройка правильного отображения скидок и формирование заказов для системы 'мой склад'.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются 10 отзывов в месяц на трех отзовиках: otzovik.com, irecommend.ru и promokodus.com. Рассматриваются два варианта сотрудничества: вы пишите и выкладываете отзывы или берете готовые тексты и только проходите модерацию. Ожидается качественный контент и соблюдение сроков.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется SEO-оптимизация сайта orehnadom.ru. Необходимы предложения с указанием стоимости, списка работ, сроков достижения результата и гарантий. Укажите информацию о возможной оплате по факту выполненных работ и приложите образец договора. Заявки принимаются до 15:00 15/09/22 (по МСК).Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется SEO специалист для продвижения сайтов серых тематик в Яндексе. Необходим опыт в получении органического трафика и понимание специфики таких проектов. Ожидается работа по повышению видимости сайтов в поисковых системах.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт3 года назад