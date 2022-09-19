Ищется исполнитель для размещения отзывов на тематических площадках отзовиков. Необходимо создать уникальные емейлы для каждого автора отзыва и публиковать 1-3 отзыва в день. Важно иметь опыт обхода проверок площадок и использовать ВПН для обеспечения уникальности адресов. Сотрудничество долгосрочное, подробности и список площадок будут предоставлены.