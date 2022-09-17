Имеется одностраничный сайт(лендинг) Косметическая компания. Нужно в гугл аккаунте составить рекламную кампанию с несколькими группами обьявлений.это то как вижу я. Однако если есть свое видение продвижения сайта с удовольствием выслушаем. Ранее десятки раз это делал самостоятельно .но гдето год назад изменения в гугле свели все в ноль. Деньги улетают просто в воздух. Также нужно учитывать что это небольшой буджет на рекламу.(10 у.е в день.) вот адрес сайта. https://farmasi-cosmetics.co.ua/

Размер оплаты напрямую будет связан не с выполненным заданием а с его результативностью