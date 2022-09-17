Требуется устранить критические ошибки, такие как дубли страниц, в действующем интернет-магазине на OpenCart. Необходимо также продвинуть сайт в поисковых системах, оптимизировав его для Яндекс.Вебмастера.
Продвижение сайта.
Имеется одностраничный сайт(лендинг) Косметическая компания. Нужно в гугл аккаунте составить рекламную кампанию с несколькими группами обьявлений.это то как вижу я. Однако если есть свое видение продвижения сайта с удовольствием выслушаем. Ранее десятки раз это делал самостоятельно .но гдето год назад изменения в гугле свели все в ноль. Деньги улетают просто в воздух. Также нужно учитывать что это небольшой буджет на рекламу.(10 у.е в день.) вот адрес сайта. https://farmasi-cosmetics.co.ua/
Размер оплаты напрямую будет связан не с выполненным заданием а с его результативностью
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