Размещение отзывов на площадках

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок416 просмотров

 Необходимо размещать отзывы на тематических площадках отзовиках. Список всех площадок уже есть, сами отзывы тоже, вам нужно лишь их публиковать и создавать для каждого отдельный е-мейл. Исполнитель нужен один. У каждого автора отзыва должен быть свой уникальный емейл. В день нужно будет размещать 1-3 отзыва и заносить отчёт в таблицу (всё предоставлю). ВАЖНО! Так как исполнитель нужен один, вы должны уметь обходить проверку площадок, ВПН и что-то ещё, что может понадобится для уникальности адреса, они не должны распознать, что все делает один человек. Сотрудничество не разовое, так как в день нужно публиковать 1-3 отзыва работы может быть на несколько месяцев, может больше. Желательно нужен опытный исполнителей, который уже работал с подобным. При отклике укажите свой опыт работы и за сколько вы готовы выполнить.

3 года назад
guest_16634925054937
3 года в сервисе
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
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