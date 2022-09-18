Необходимо размещать отзывы на тематических площадках отзовиках. Список всех площадок уже есть, сами отзывы тоже, вам нужно лишь их публиковать и создавать для каждого отдельный е-мейл. Исполнитель нужен один. У каждого автора отзыва должен быть свой уникальный емейл. В день нужно будет размещать 1-3 отзыва и заносить отчёт в таблицу (всё предоставлю). ВАЖНО! Так как исполнитель нужен один, вы должны уметь обходить проверку площадок, ВПН и что-то ещё, что может понадобится для уникальности адреса, они не должны распознать, что все делает один человек. Сотрудничество не разовое, так как в день нужно публиковать 1-3 отзыва работы может быть на несколько месяцев, может больше. Желательно нужен опытный исполнителей, который уже работал с подобным. При отклике укажите свой опыт работы и за сколько вы готовы выполнить.