Потрібно провести SEO-просування блогу на WordPress, створеного півроку тому. Завдання включає внутрішнє SEO: пошук нових тем, написання ТЗ, контроль публікацій та коригування метаданих. Зовнішнє SEO: підбір майданчиків для розміщення статей зі зворотними посиланнями та їх публікація.
Создать семантическое ядро
Сайт - https://gran-dekor.ru/
Ниша - производство и установка памятников из гранита в Калининградской области.
Необходимо полноценное сементическое ядро на аудиторию, которая желает заказать памятник, облагородить могильный участок и т.п. , чтобы люди не попадали на памятники городские и общественные, а также необходимо исключить конкуренцию с Московскими компаниями, которые имея огромный бюджет рекламируются здесь по ключам без определенности купить, т.е. "какие типы памятников бывают, памятник в форме розы и т.п.".
Подробности в лс.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется исполнитель для размещения отзывов на тематических площадках отзовиков. Необходимо создать уникальные емейлы для каждого автора отзыва и публиковать 1-3 отзыва в день. Важно иметь опыт обхода проверок площадок и использовать ВПН для обеспечения уникальности адресов. Сотрудничество долгосрочное, подробности и список площадок будут предоставлены.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать рекламную кампанию в Google для одностраничного сайта косметической компании. Учитывая небольшой бюджет (10 у.е в день), требуется создать несколько групп объявлений. Ожидается результативность, размер оплаты будет зависеть от успешности выполнения задачи. Открыты к новым идеям для эффективного продвижения.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется устранить критические ошибки, такие как дубли страниц, в действующем интернет-магазине на OpenCart. Необходимо также продвинуть сайт в поисковых системах, оптимизировав его для Яндекс.Вебмастера.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется SEO специалист по Google для сайта fnkc-fmba.ru. Ищем уверенного в своих силах профессионала, готового подписаться под KPI. Ожидаем серьезного подхода и возможность долгосрочного сотрудничества. Нужен опытный специалист, который не боится ответственности за результаты.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется опытный специалист по SEO для продвижения сайтов черных тематик в Яндексе. Необходимы знания и практический опыт работы с подобными проектами, чтобы вывести сайты в ТОП выдачи.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо продвинуть мобильное приложение на iOS в AppStore, ориентируясь на англоязычных пользователей. Требуется использовать официальные методы для увеличения скачиваний и повышения рейтинга приложения. Также важна проработка вопросов монетизации. Ожидается комплексный подход к продвижению.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется оптимизация и переработка сайта на платформе Insales. Необходимо провести анализ текущего состояния, улучшить дизайн, настроить систему платежей и обеспечить корректную работу с доставкой. Также требуется переработка SEO, оценка необходимости контекстной рекламы и настройка правильного отображения скидок и формирование заказов для системы 'мой склад'.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются 10 отзывов в месяц на трех отзовиках: otzovik.com, irecommend.ru и promokodus.com. Рассматриваются два варианта сотрудничества: вы пишите и выкладываете отзывы или берете готовые тексты и только проходите модерацию. Ожидается качественный контент и соблюдение сроков.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется SEO-оптимизация сайта orehnadom.ru. Необходимы предложения с указанием стоимости, списка работ, сроков достижения результата и гарантий. Укажите информацию о возможной оплате по факту выполненных работ и приложите образец договора. Заявки принимаются до 15:00 15/09/22 (по МСК).Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт3 года назад