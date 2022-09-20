Требуется разработка одностраничного сайта (лендинга) для 4-6 позиций строительных материалов. Необходимо обеспечить SEO оптимизацию и запустить рекламную кампанию в Яндекс Директ для привлечения клиентов.
Seo для сайта
Нужен сео специалист начинающий бюджет не большой! Для проекта по интернет магазину мягкой мебели!
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