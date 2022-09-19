Требуется создание сайта на основе готового мастера на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок684 просмотра

Здравствуйте!

Требуется создание сайта на основе готового мастера на WordPress. Сделанна структуру и вёрстка.

• Хостинг есть, WordPress свежайший.

• Дизайн уже есть в мастере.

• Меню, названия страниц, название картинок, URLs готовы и перечислены в Excele.

WordPress
3 года назад
alex_ix
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