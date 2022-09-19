Требуется доработка сайта на платформе ModX с учетом правок, которые не завершил предыдущий разработчик. Все ошибки записаны на видео с демонстрацией проблем. Дизайн подготовлен в Figma, включая адаптеры. Необходима исправление элементарных ошибок для улучшения функциональности сайта.