Доработка сайта ModX

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка329 просмотров

Нужно доработать правки по сайту, которые не закончил прошлый разработчик.

Правки все есть записанные на видео с демонстрацией проблем. Дизайн отрисован в Figma со всеми адаптерами. Ошибки элементарные, но их нужно исправлять.

Ссылка на видео тут

FigmaMODX
3 года назад
websm_dev
Даниэль 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Григорян
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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