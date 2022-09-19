Доработка сайта ModX

Нужно доработать правки по сайту, которые не закончил прошлый разработчик.

Правки все есть записанные на видео с демонстрацией проблем. Дизайн отрисован в Figma со всеми адаптерами. Ошибки элементарные, но их нужно исправлять.

Ссылка на видео тут