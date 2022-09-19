Требуется осуществить перенос сайта с платформы Wix на WordPress. Необходимо перенести большое количество фотографий и несколько текстовых страниц. Дизайн можно сохранить, либо предложить готовый шаблон с доработкой, соответствующий простой структуре существующего сайта.
Восстановить сайт на WP
Восстановить сайт на word press https://vapeadept.ru начиная с 2019 года. До 2019 на сайте были статьи про электронные сигареты, их восстанавливать не нужно. Только начиная с 2019г, статьи женский журнал. Примерно 800-1000 страниц
Заявки фрилансеров
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