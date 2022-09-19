Восстановить сайт на WP

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Закрыт1 заявка285 просмотров

Восстановить сайт на word press https://vapeadept.ru начиная с 2019 года. До 2019 на сайте были статьи про электронные сигареты, их восстанавливать не нужно. Только начиная с 2019г, статьи женский журнал. Примерно 800-1000 страниц  

WordPress
3 года назад
andrey_189
Андрей 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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