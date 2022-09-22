Реализовать голосование на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок1170 просмотров

Нужно реализовать подобную штуку на сайте Wordpress, можете назвать свою цену и сроки

Сайт на wordpress уже готов, нужно только реализовать такую голосовалку на товарах

Наш сайт: https://richardperfume.com/

Пример, где реализована такая голосовалка (нужна прям копия): https://randewoo.ru/product/dirty-mango-5294

Никакие готовые плагины, которые мы нашли не подходят, нужен самописный вариант.

WordPress
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