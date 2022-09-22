Натяжка битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок437 просмотров

Натянуть сверстанные шаблоны. Работы ориентировочно на 3-4 дня. Верстку и подробное ТЗ кину в лс. В заявке пишите свой Телеграмм.

3 года назад
DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
52 отзыва(-1)
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Андрей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Богдан
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 отзывов
3 года назад
Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
127 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
28 отзывов
3 года назад
Павел
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад
148 отзывов
3 года назад
Кузьма
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
62 отзыва(-1)
3 года назад

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