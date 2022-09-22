Необходимо натянуть верстку на систему управления OpenCart. Ожидается адаптация дизайна и функционала под требования платформы. Подробности по выполнению задачи будут обсуждены в процессе работы.
Натяжка битрикс
Натянуть сверстанные шаблоны. Работы ориентировочно на 3-4 дня. Верстку и подробное ТЗ кину в лс. В заявке пишите свой Телеграмм.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать систему голосования на сайте WordPress для товаров. Необходима реализация самописного решения, так как готовые плагины не подходят. Укажите цену и сроки выполнения работы.Закрыт3 года назад
Необходимо выполнить доработки на сайте, использующем CMS OpenCart. В прикрепленном техническом задании указаны все детали и требования к задаче. Ознакомьтесь с ТЗ для понимания объема работы.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется оптимизация сайта на WordPress с использованием WooCommerce. Стандартные методы кэширования неэффективны. Необходима глубокая доработка для улучшения производительности и скорости загрузки сайта.Закрыт3 года назад
Требуется восстановить сайт на WordPress, начиная с 2019 года. Необходимо восстановить около 800-1000 страниц с статьями женского журнала. Статьи до 2019 года восстанавливать не нужно.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта на WordPress, используя готовый мастер. Структура и вёрстка уже выполнены. Дизайн, меню, названия страниц и URLs подготовлены в Excel. Хостинг и свежая версия WordPress доступны.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка сайта на платформе ModX с учетом правок, которые не завершил предыдущий разработчик. Все ошибки записаны на видео с демонстрацией проблем. Дизайн подготовлен в Figma, включая адаптеры. Необходима исправление элементарных ошибок для улучшения функциональности сайта.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется исправить ошибку на сайте artbronze.ru, связанная с пагинацией. Нужно убрать пагинацию и устранить проблему на странице http://artbronze.ru/lusters/overhead/page/2/. Укажите цену и сроки выполнения задания.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется реструктуризация сайта на Wordpress с изменением дизайна и структуры. Необходимо добавить и изменить элементы на главной странице, предложить варианты оптимизации для упрощения восприятия. Ожидается готовность к постоянному сотрудничеству для дальнейших изменений.Закрыт3 года назад