Доработка сайта на drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки546 просмотров

Наш сайт на drupal требует периодически каких то доработок и дополнений, например нам нужно дополнить файл роботс, изменить автогенерируемый сайтмеп, вывести новый язык на сайте и внести правки если например на странице не везде автоматически сделан корректно перевод http://joxi.ru/xAe5qvQUR3VNYA и другие небольшие задачи. Нужно понимать порядок цен за час работы или каким образом оценивается стоимость выполнения задачи? Важно чтобы вы имели большой опыт работы с друпал и понимали все нюансы данной cms.

Drupal
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