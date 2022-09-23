Необходимо натянуть верстку на систему управления OpenCart. Ожидается адаптация дизайна и функционала под требования платформы. Подробности по выполнению задачи будут обсуждены в процессе работы.
Доработка сайта на drupal
Наш сайт на drupal требует периодически каких то доработок и дополнений, например нам нужно дополнить файл роботс, изменить автогенерируемый сайтмеп, вывести новый язык на сайте и внести правки если например на странице не везде автоматически сделан корректно перевод http://joxi.ru/xAe5qvQUR3VNYA и другие небольшие задачи. Нужно понимать порядок цен за час работы или каким образом оценивается стоимость выполнения задачи? Важно чтобы вы имели большой опыт работы с друпал и понимали все нюансы данной cms.
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