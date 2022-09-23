Доработка сайта на drupal

Наш сайт на drupal требует периодически каких то доработок и дополнений, например нам нужно дополнить файл роботс, изменить автогенерируемый сайтмеп, вывести новый язык на сайте и внести правки если например на странице не везде автоматически сделан корректно перевод http://joxi.ru/xAe5qvQUR3VNYA и другие небольшие задачи. Нужно понимать порядок цен за час работы или каким образом оценивается стоимость выполнения задачи? Важно чтобы вы имели большой опыт работы с друпал и понимали все нюансы данной cms.