Нужно написать положительные тематические отзывы на яндекс картах

Пишите отзыв на яндекс картах, скидываете скрин что вы его написали и отправили, ждем пока опубликуют, после публикации яндексом, скину деньги на карту сбера. Отзыв можете сами придумать, либо я помогу. Но в любом случае нужно согласовать со мной. Желательно жители Москвы но можно попробовать и регионы.

Оплачиваем 300р за опубликованный отзыв.



Вся остальная информация а тг, тг смотрите на моей странице.

Сайт и ссылку на профиль в яндекс картах скину в тг.