Нужно написать положительные тематические отзывы на яндекс картах

$10
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Пишите отзыв на яндекс картах, скидываете скрин что вы его написали и отправили, ждем пока опубликуют, после публикации яндексом, скину деньги на карту сбера. Отзыв можете сами придумать, либо я помогу. Но в любом случае нужно согласовать со мной. Желательно жители Москвы но можно попробовать и регионы.
Оплачиваем 300р за опубликованный отзыв.

Вся остальная информация а тг, тг смотрите на моей странице.
Сайт и ссылку на профиль в яндекс картах скину в тг.

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31 отзыв
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