Нужно продвижение сайта языковой школы в Украине и Латвии.

У нас довольно развитый проект, но в последнее время активно его развиваем появилось сильное направление на онлайн обучение.

Нужен хороший и честный специалист .

Проект доступен только для украинцев.

Чтоб стать кандидатом от Вас требуется коммерческое предложение. Писать с общими фразами не надою