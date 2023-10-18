Продвижение сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен9 заявок19 просмотров
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Нужно продвижение сайта языковой школы в Украине и Латвии.

У нас довольно развитый проект, но в последнее время активно его развиваем появилось сильное направление на онлайн обучение.

Нужен хороший и честный специалист .

Проект доступен только для украинцев.

Чтоб стать кандидатом от Вас требуется коммерческое предложение. Писать с общими фразами не надою

3 месяца назад
stasia91
36 летЛатвия
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
artem_seo
Артем 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
3 месяца назад
$800
30 дней
Спасибо за работу. В целом все понравилось, хорошая оптимизация, комплексный подход, что быстро дал результаты. Артем четко объясняет, что и зачем делаем без общих фраз. Всегда на связи. Могу рекомендовать его как хорошего фрилансера.
Благодарю за возможность работать над вашим проектом по продвижению сайта. С нетерпением жду будущих проектов и сотрудничества.