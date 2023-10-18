Пишите отзыв на яндекс картах, скидываете скрин что вы его написали и отправили, ждем пока опубликуют, после публикации яндексом, скину деньги на карту сбера. Отзыв можете сами придумать, либо я помогу. Но в любом случае ...
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Нужно продвижение сайта языковой школы в Украине и Латвии.
У нас довольно развитый проект, но в последнее время активно его развиваем появилось сильное направление на онлайн обучение.
Нужен хороший и честный специалист .
Проект доступен только для украинцев.
Чтоб стать кандидатом от Вас требуется коммерческое предложение. Писать с общими фразами не надою
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