Написання текстів на тематику SEO просування

Здравствуйте есть сайт https://monfristyle.com/ Изначально сайт был сделан на русском языке и так и индексировался, сейчас с переходом на украинский язык есть необходимость в переписании текстов и в целом оптимизации сайта. Советы ...
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Вітаю,
Потрібен той, хто розуміє тематику SEO просування, зараз є декілька ТЗ, яких потрібно зробити.
Та готуються інші
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