Написати відгук на російській мові

$1
Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки18 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях.

3 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
18 часов назад
Выбранный исполнитель
lesyk_yavor
Олександр 
21 годУкраина
год в сервисе
Был
11 минут назад
3 месяца назад
$1
1 день
UAH
Олександр як завжди добре виконав роботу
Рекомендую.