Оптимизация сайта в SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт8 заявок29 просмотров
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Требуется SEO специалист для оптимизации поисковой выдачи.
У нас интернет магазин (на webasyst), более 3000 товаров, недавно произошел ребрендинг и переход на новый сайт, сейчас очень сильно опустились в поисковой выдачи. Необходимо поправить страницы и разделы, повысить позиции, и охват ключевых слов, провести аудит по фидам вебмастера, помочь разместиться в GMC.
На сайте есть SEO фильтр и SEO оптимизатор

3 месяца назад
guest_16480269096992
Россия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад