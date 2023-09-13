Оптимизация сайта в SEO

Требуется SEO специалист для оптимизации поисковой выдачи.

У нас интернет магазин (на webasyst), более 3000 товаров, недавно произошел ребрендинг и переход на новый сайт, сейчас очень сильно опустились в поисковой выдачи. Необходимо поправить страницы и разделы, повысить позиции, и охват ключевых слов, провести аудит по фидам вебмастера, помочь разместиться в GMC.

На сайте есть SEO фильтр и SEO оптимизатор