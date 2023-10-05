есть сайт http://filosofite.com/

ему пару месяцев, трафика целевого почти нет. было 2-4 визита с Румынии за все время.

Доступы к счетчикам и сайту (CMS - Wordpress) - предоставлю

Задача, найти SEO-шника, который не дорого, сможет сделать первичную оптимизацию. + напишет советы, как надо сделать, чтоб такие ревью сайты, лучше индексировались

пусть дасть рекомендацию и напишет что может сделать.

Оплату можем через этот сайт отправить или на крипту USDT TRC20