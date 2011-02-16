Megasha

Анна Megasha

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Менеджер проектов, есть опыт создания и администрирования сайтов.

Специализация:

Менеджер проектов, администрирование сайтов, работа с персоналом.

Образование:

Высшее по специальности "Менеджмент организаций".

﻿ ﻿Сертифицированный консультант в методе Позитивной психотерапии.

﻿ ﻿Магистратура по специальности "Психология".

Опыт:

Ведение переговоров с клиентами и исполнителями.

Создание ТЗ.

Создание "сайтов под ключ" на CMS Wordpress , Joomla, OpenCart (интернет-магазин).

Администрирование и наполнение сайтов.

Написание статей для сайтов (копирайт, рерайт) в том числе и SEO-статей.

Наполнение интернет-магазина, знание и опыт работы с Photoshop.

HTML-вёрстка, создание шаблонов для Wordpress, Joomla, OpenCart, правка кода.

Понимание и опыт в оптимизации, продвижении и развитии сайтов.

Личные и деловые качества:

Ответственность, честность, пунктуальность, культурное общение, умение вести деловые переговоры, стремление к качеству в выполняемой работе, позитивный настрой.

Отзывы заказчиков

alex_mitin
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Сверстать простой макет (валидно, кроссбраузерно)
Сделала из кривой и некачественной табличной верстки которая была изначально валидную, качественную и грамотную. После выполнения внесла все дополнительные правки по пожеланиям. Результатом доволен, спасибо =)
Сотрудничеством довольна, никаких затруднений в постановке задач и принятии работы не возникло.
Ответный отзыв
andron1
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$35
10 баллов
14 лет назад
Заполнение сайта (CMS) 20-30стр, текст инф. + фото
Рекомендую!!!! Очень исполнительный человек, выполняет работу полностью и в срок,в отличном качестве. Работу ведет до полного утверждения заказчиком. Очень доволен.Буду работать в дальнейшем.
С этим заказчиком приятно работать: постоянно на связи, оплата вовремя, знает что хочет получить в итоге, предоставляет весь материал без задержек. С его помощью работа прошла оперативно!
Ответный отзыв
Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$8/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$8/час
от $80от 1 дня
нет рейтинга