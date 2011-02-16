Специализация:
Менеджер проектов, администрирование сайтов, работа с персоналом.
Образование:
Высшее по специальности "Менеджмент организаций".
Сертифицированный консультант в методе Позитивной психотерапии.
Магистратура по специальности "Психология".
Опыт:
Ведение переговоров с клиентами и исполнителями.
Создание ТЗ.
Создание "сайтов под ключ" на CMS Wordpress , Joomla, OpenCart (интернет-магазин).
Администрирование и наполнение сайтов.
Написание статей для сайтов (копирайт, рерайт) в том числе и SEO-статей.
Наполнение интернет-магазина, знание и опыт работы с Photoshop.
HTML-вёрстка, создание шаблонов для Wordpress, Joomla, OpenCart, правка кода.
Понимание и опыт в оптимизации, продвижении и развитии сайтов.
Личные и деловые качества:
Ответственность, честность, пунктуальность, культурное общение, умение вести деловые переговоры, стремление к качеству в выполняемой работе, позитивный настрой.