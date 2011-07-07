Шаблон для DataLife

Необходимо сделать несложный дизайн сайту славянской направленности (язычество, история), где преимущественно будут размещены книги по древней истории славян. Нужен шаблон, шапка и баннеры, и может быть логотипы разделов. Пожелания к дизайну: это конечно же славянский шрифт (древнерусский ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переработать существующий дизайн для сайта на движке DLE.
1. Корректная верстка на div'ах.
2. Корректная верстка блоков заголовков (статьи, меню)
3. Минимальное поддерживаемое разрешение — 1024х768.
4. Готовая страница должны весить как можно меньше кб.
5. Необходимо что бы шрифт органично смотрелся на элементах дизайна (сейчас не органично - например подвал).
Что необходимо переделать - http://fairy-tales.su/
Шаблон должен быть полностью совместим с последней версией DataLife.
Отдельно дизайн, отдельно верстка не интересуют.
Планка бюджета - 6000р.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно нарисовать красивую тематическую шапку для сайта mnogo-trub.ru + разработка простенького логотипа Стиль: такой же, как у текущей шапки Размер: 990x304px Что изобразить: трубы; рабочих, которые паюят/монтируют/чинят трубы; что-нибудь другое по теме Надписи: большая - Все про ТРУБЫ от ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
На нашем сайте продаётся программное обеспечение, но список возможностей столь велик, что часто посетитель просто "не осиливает" даже половины информации, порой не читая даже самого главного. Задача - переделать страницу описания программы, придать ей "человеческий" вид: http://botmasterru.com/more1/ При ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Нужна шапка для сайта. Минимальная ширина 960 пикселей, но нужно продумать рисунок так, чтобы шапка могла растягиваться на 100% экрана. Высота примерно 160 пикселей. Стиль серьезный деловой, чтобы вызывала доверие и подчеркивала надежность. Оплата Webmoney WMZ.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $11
1) Нужно сделать шапку для блога. 2) Тематика инвестирование, деньги, золото, пифы, самообразование и т.д. 3) Размеры шапки – 900х300 pix. 4) В шапке должны присутствовать надписи "ИНВЕСТИРОВАНИЕ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ", деньги, жизнь, доход, путешествия. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Дизайн, верстка, программирование Нужен новый дизайн для существующего интернет магазина на подобии mobi lluck . com . ua. Нужно сделать главную, шапку, логотип, страницу с товаром … одним словом все. Интересует мнение специалистов, насколько образец ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен дизайн. Через админку почти всё настраивается. Возня со стартовой. Исходник вышлю. blitz-system.com.ua/mlm1 - макеты дизайна - на стартовой.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется оригинальный шаблон до 70$ для движка ucoz! Рассмотрю все ваши предложения и портфолио! Требования: не очень яркий и не дерзкий для глаз.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Здравствуйте. Нужно нарисовать дизайн завода. Используя 3D'шную флешку/картинку на главной. Сам дизайн резиновый, сложностей на внутренних страницах не нужно. По срокам: 3 дня. По деньгам: 7 тысяч рублей. Оставляем заявки в теме, с заинтересовавшимися свяжусь по icq. Заранее благодарен.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Объявляется конкурс на лучший редизайн для сайта объявлений gid-market.com.ua. Для разрабтки макета предлагаю внутреннюю страницу со списком объявлений (категории). http://gid-market.com.ua/board/cat/kuplyu В целом, текущая концепция дизайна вполне устраивает, требуется профессиональная доработка - "шлифовка" дизайна. По наблюдениям и отзывам посетителей ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт12 лет назад