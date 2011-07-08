Дизайн сайта (тематика славянская) DLE

Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки407 просмотров
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Необходимо сделать несложный дизайн сайту славянской направленности (язычество, история), где преимущественно будут размещены книги по древней истории славян.

Нужен шаблон, шапка и баннеры, и может быть логотипы разделов.

Пожелания к дизайну: это конечно же славянский шрифт (древнерусский стилизованный, типа вязь или нечто подобное), природный мотив... либо языческий... и как то это надо сочитать с библиотекой, знаниями, ведами.

DLE 9.3 Версии.

Уже есть действующий сайт, но он будет перенесён на новый движок. Я дам ссылку на него (заинтересованным), чтобы Вы ещё лучше поняли тематику.

Бюджет проекта не большой, ибо сайт некоомерческий, но заплатить могу достойно.

Можете предложить варианты обыкновенного дизайна (гифка, жпг...) либо флэш (шапка) и соответствующие цены.

Дизайн сайта
12 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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